Balıkesir’de eğitim devrimi

Balıkesir Valisi Vali Hasan Şıldak, Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) ile kentteki eğitim kalitesini artırmayhedefliyor. BİGEP ile idareci, öğretmen, öğrenci ve velilerin motivasyonlarını yükseltip rekabet ortamı oluşturacaklarını belirten Şıldak, “Pandemi döneminde yüz yüze eğitim yapamasak da internet ve EBA ortamında öğrencilerimizin sanatsal, kültürel ve eğitim çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Balıkesir’in tamamında her okulda yenilikçi sınıf olması için çalışmalara başladık” dedi.



Deneyimledik



Burdur’daki görevi sırasında BİGEP’i tecrübe ettiğini ve olumlu sonuçlar aldıklarını ifade eden Şıldak, “Şimdi bizi sıkıntıya sokan konu uzaktan eğitim modelinin olması. Bu bizi zorlayacak ama projenin uyarlaması yeni sisteme uygun hale getirildiği için bu konuda da başarılı olacağımızı düşünüyorum” diye konuştu. BİGEP’in herkesi istekli hale getirip bir hedefe odaklanmasını sağladığını dile getiren Şıldak, “Geçen yıl okuttuğumuz öğrenci ile bu yıl ki öğrencinin arasındaki bir başarı farkı, olumlu ya da olumsuz tamamen bunları sene sonuna kadar izleyeceğiz ve değerlendirmeye, analize tabi tutacağız. İnsanlarımızı değerli hissettirip daha çok çalışmaları için bir itici güç oluşturacağız. Motivasyon herkese uygulanınca, sinerji dediğimiz enerji patlaması olacak” ifadelerini kullandı. Projenin beş temel bileşeni olduğunu kaydeden Şıldak, şöyle devam etti:



Beş temel bileşen



“İlki akademik başarıyı yükseltmek olacak. Bunun için sınavlara hazırlanan her öğrencimize bir öğretmeni eğitim koçu olarak atayacağız. İkincisi, öğrencilerin ve öğretmenlerin proje üretme kapasitelerini artırmak. Üçüncü bileşenimiz okullardaki sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri çoğaltmak. Dördüncü olarak yenilikçi sınıflarla daha modern eğitim koşulları sunmak. Her okulda en az bir yenilikçi sınıf olsun istiyoruz. Sınıfların kimisi teknoloji sınıfı, kimi sanat tasarım atölyesi, kimi Z Kütüphane olacak. Beşinci bileşen de EBA sistemine katılımı artırmak. En çok hangi okul katılıyor, en çok hangi öğretmen, öğrenci igiriş yapıyor bunları takip edeceğiz. Belirlenmiş olan kriterler göre ödüllendirme yapacağız. Kısacası amacımız rekabet ortamı oluşturmak, böyle olunca başarı düzeyinin yükselmemesi mümkün değil.”