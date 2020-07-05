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    HaberlerEge Haberleri Balıkesir’de simit 2 lira
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    05.07.2020 - 00:05 |

    Balıkesir’de simit 2 lira

    Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamüller İmalatçıları Odası, simit için zam kararı aldı.

    Balıkesir’de simit 2 lira

    Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’nin onayının ardından 1 lira 75 kuruşa satılan 110 gram simidin fiyatı 2 liraya yükseltildi. Yapılan zamla simit fiyatları Ege ve Marmara Bölgesi’ndeki birçok ilden daha yüksek düzeye gelmiş oldu. Simitçi esnafı girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle zamdan memnun kalırken, vatandaş ise 25 kuruşluk zamma tepki göstermedi, simidin lezzetinden vazgeçmeyeceklerini söyledi. 

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