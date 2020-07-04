Balıkesirspor Şimşek’e veda etti

Başkan Kadir Dağlı, “5-0’lık farklı mağlubiyetin ardından böyle bir istifa istemek hakkımız. 35 puan almamız, ligde kalmamız böyle bir öz güven vermeyeceğini düşünerek onurlu ve gururlu bir şekilde futbol oynanması gerekiyordu. 5-0’lık yenilgi ağır oldu. Ben de başkanlık yetkimi kullanarak görevine son verdim” dedi. Şimşek ise “Kulübün önünü açmak için 1 gün önce istifa ediyorum, ‘Hedefe ulaşıldı’ diye büyük çaba sonucunda ikna ediliyorum. Sonra başkan görevine son veriyor” dedi.