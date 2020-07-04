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    HaberlerEge Haberleri Balıkesirspor Şimşek’e veda etti
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    04.07.2020 - 00:00 |

    Balıkesirspor Şimşek’e veda etti

    Ekol Hastaneleri Balıkesirspor, Teknik Direktör Yusuf Şimşek’in görevine son verdi.

    Balıkesirspor Şimşek’e veda etti

    Başkan Kadir Dağlı, “5-0’lık farklı mağlubiyetin ardından böyle bir istifa istemek hakkımız. 35 puan almamız, ligde kalmamız böyle bir öz güven vermeyeceğini düşünerek onurlu ve gururlu bir şekilde futbol oynanması gerekiyordu. 5-0’lık yenilgi ağır oldu. Ben de başkanlık yetkimi kullanarak görevine son verdim” dedi. Şimşek ise “Kulübün önünü açmak için 1 gün önce istifa ediyorum, ‘Hedefe ulaşıldı’ diye büyük çaba sonucunda ikna ediliyorum. Sonra başkan görevine son veriyor” dedi.

    Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.
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