Balkan sineması Buca’da

Buca’yı kültür ve sanat anlamında öncü bir kent yapmayı hedeflediklerini belirten Başkan Erhan Kılıç, “Öncelikli olarak inşaatı devam eden Buca Belediyesi Gösteri Sanatları Merkezi’ni bitireceğiz. Daha sonra da Buca için bir kültür merkezi projemiz var. Özelleşen sinema sektörünü de Buca’ya çekmeye çalışacağız” diye konuştu.



Sarı şemsiye



Festivalin ödülü sarı şemsiye hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Sali Saliji Sallini de, “İzmir’de ya güneş çıkar ya yağmur yağar. Sarı şemsiye bizi yağmurdan korur ve güneşi hatırlatır. Ayrıca Buca Belediyesi’nin renkleriyle bütünleşen bir sembol” dedi.

Balkanların Hollywood’a armağan ettiği en tanınmış ve en başarılı oyunculardan birisi olan Rade Šerbedzija ve Türk Sineması’nın 1974’ten beri unutulmaz yüzü olan Müjde Ar da Buca’da seyirciyle buluşacak.