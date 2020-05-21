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    HaberlerEge Haberleri Balonlar uçuruldu
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    21.05.2020 - 00:03 |

    Balonlar uçuruldu

    Balonlar uçuruldu

    Karesi Belediyesi, 19 Mayıs Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Çamlık Tepesi’nde tüm Türkiye’de olduğu gibi saat 19.19’da İstiklal Marşı’nı okudu, ardından havaya yüzlerce kırmızı beyaz balon bırakıldı. Başkan Dinçer Orkan, “Gençlerimizi yağmurdan sonra çıkan gökkuşağı gibi görüyorum. Hepsi ayrı bir renk, ayrı bir güzellik. Onlara daha yaşanılabilir bir Karesi bırakmak adına üzerimize düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz” dedi.

    İzmir'de merkezi sisteme girenler, camilerden 'müzik' yayını yaptıİzmir'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapıldı. İzmir Müftülüğü konu ile açıklama yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı.
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