Balonlar uçuruldu

Karesi Belediyesi, 19 Mayıs Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Çamlık Tepesi’nde tüm Türkiye’de olduğu gibi saat 19.19’da İstiklal Marşı’nı okudu, ardından havaya yüzlerce kırmızı beyaz balon bırakıldı. Başkan Dinçer Orkan, “Gençlerimizi yağmurdan sonra çıkan gökkuşağı gibi görüyorum. Hepsi ayrı bir renk, ayrı bir güzellik. Onlara daha yaşanılabilir bir Karesi bırakmak adına üzerimize düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz” dedi.