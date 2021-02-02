BİST1.4921.29EURO8.680.21USD7.190.18ALTIN430.08-0.80
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri BALTOK sevinci
    ABONE OL
    02.02.2021 - 00:03 |

    BALTOK sevinci

    BALTOK sevinci

    Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, söz verdiği gibi Yeni Karesi bölgesindeki 505 dairelik BALTOK projesinin ilk etabını tamamladı. Anahtar Teslim Töreni’nde 30 ailenin sevincini paylaşan Yılmaz, “Devralınan projelerin hiç birisi yarım kalmıyor. Bu mega projenin belirli bir aksaklıktan sonra ortada kalmaması için şehir olarak gönlümüzü koyduk, ‘31 Ocak 2021 tarihinde teslim edeceğiz’ dedik. Bu süreç içerisinde doğalgaz, elektrik, internet gibi olmazsa olmaz acil ihtiyaçlarımızı bağlamak için emek harcayan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bu projede arı gibi bir araya gelip bir işi nasıl beraber bitiririz gösterdik” dedi. 

    Toplamda 10 Blok 505 daire ve ticaret merkezinden oluşan Yeni Karesi Konutları projesinde; A 1,2,3,4 bloklardaki dairelerin tamamı satıldı, B bloklarda kalan son 34 daire, BALTOK satış ofislerinde sürpriz indirimlerle alıcılarını bekliyor.

    Büyükşehir Belediyesi güvencesinde ve desteğinde faaliyet gösteren BALTOK, Yeni Karesi Konutları’nın ilk etabını tamamladı.

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Safiye Ali kimdir? İlk Türk kadın doktor Safiye Ali hayatı...

      Safiye Ali kimdir? İlk Türk kadın doktor Safiye Ali hayatı...

      4 bin 380 mi, 5 bin 365 lira mı ödenecek?

      4 bin 380 mi, 5 bin 365 lira mı ödenecek?

      Yeni tartışma! Aşı mı, antikor mu?

      Yeni tartışma! Aşı mı, antikor mu?

      Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde 159 kişi gözaltına alındı

      Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde 159 kişi gözaltına alındı

      Sıradaki Haber