BALTOK sevinci

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, söz verdiği gibi Yeni Karesi bölgesindeki 505 dairelik BALTOK projesinin ilk etabını tamamladı. Anahtar Teslim Töreni’nde 30 ailenin sevincini paylaşan Yılmaz, “Devralınan projelerin hiç birisi yarım kalmıyor. Bu mega projenin belirli bir aksaklıktan sonra ortada kalmaması için şehir olarak gönlümüzü koyduk, ‘31 Ocak 2021 tarihinde teslim edeceğiz’ dedik. Bu süreç içerisinde doğalgaz, elektrik, internet gibi olmazsa olmaz acil ihtiyaçlarımızı bağlamak için emek harcayan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bu projede arı gibi bir araya gelip bir işi nasıl beraber bitiririz gösterdik” dedi.

Toplamda 10 Blok 505 daire ve ticaret merkezinden oluşan Yeni Karesi Konutları projesinde; A 1,2,3,4 bloklardaki dairelerin tamamı satıldı, B bloklarda kalan son 34 daire, BALTOK satış ofislerinde sürpriz indirimlerle alıcılarını bekliyor.

Büyükşehir Belediyesi güvencesinde ve desteğinde faaliyet gösteren BALTOK, Yeni Karesi Konutları’nın ilk etabını tamamladı.