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    HaberlerEge Haberleri Bambaşka bir Bayraklı yolda
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    10.04.2020 - 00:02 |

    Bambaşka bir Bayraklı yolda

    31 Mart yerel seçimlerinde, yüzde 55.1 oy oranıyla göreve gelen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, söz verdikleri projeleri tek tek hayata geçirmeye başladıklarını belirtti.

    Bambaşka bir Bayraklı yolda

    “Aldığımız önlemler sayesinde ayda 3 milyon liraya yakın tasarruf ediyoruz. Bugün itibariyle geçmiş döneme ait 78.5 milyon lira borç ödedik” diyen Sandal, “Kaynaklarımızı israf etmeden, kul hakkı gözeterek, halkın yararına projeler üretmeye özen gösteriyoruz” ifadelerini kullandı. Bayraklı’nın birikmiş altyapı sorunları olduğunu ve bunları çözmek için büyük gayret gösterdiklerini dile getiren Sandal, planlanan çalışmalarla ilgili şöyle konuştu:

    60 hektarda dönüşüm

    “Bayraklı’yı ikiye bölen İZBAN hattı ve Altınyol’un üzerinde, yayalar için bir köprü yapılması planlanıyor. Sevgi Yolu ve bu yolun yan akslarını, Eski Smyrna Antik Kenti ile bütünlüklü olarak yeniden düzenleyeceğiz. Smyrna Meydanı ve Smyrna Kent Müzesi projesini hazırlıyoruz. Cengizhan, Alpaslan ve Fuat Edip Baksı mahallelerinin bir bölümünü kapsayan 60 hektarlık kentsel dönüşüm alanımız var. Burada vatandaşın talebini özellikle önemseyeceğiz. Büyükşehir ile görüşmelerimiz belirli bir aşamaya geldi. En kısa zamanda bölgenin sosyal dokusunu da göz önünde bulundurarak dönüşüm çalışmalarımızı başlatacağız. 24 mahalleye 24 kreş projemiz kapsamında, 4 kreşimizin çalışmalarına da başladık. Bu yıl içinde kreşlerimizi açmış olacağız. İnternet üzerinden yapılan bağışlarla ihtiyaç sahiplerine ulaşma imkanı sağlayan İhtiyaç Haritası Platformu ile işbirliği anlaşması imzaladık. Dar gelirli yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla hazırladığımız Bayraklı Kart uygulamasında ise çalışmalarımız son aşamaya geldi.”

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