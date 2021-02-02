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    02.02.2021 - 00:03 |

    Bambaşka görünüyor

    Karabağlar Belediyesi’nin modern dokunuşlar yaptığı Nasrettin Hoca Çocuk Bilim Kültür ve Sanat Merkezi tamamlanma aşamasına geldi

    Bambaşka görünüyor

    Karabağlar Belediyesi’nin Nasrettin Hoca Çocuk Bilim Kültür ve Sanat Merkezi Projesi tamamlanma aşamasına geldi. Modern mimari dokunuşlarla bambaşka bir görünüme kavuşan bina, okulların açılmasının ardından öğrenci gezilerinin adreslerinden biri olacak. Merkezde yürütülen çalışmaları denetleyen Başkan Muhittin Selvitopu, modern aydınlatma, havalandırma sistemlerini inceledi. Binanın her noktasının çocuklar ve onları buraya getirecek büyükler için düzenlendiğini belirten Başkan Selvitopu, “Özellikle çocuklarımızın bu merkezimizde kaliteli ve eğlenceli zaman geçirmelerini istiyoruz. Bu nedenle her ayrıntıya önem veriyoruz. Büyüklerin de gönül rahatlığıyla çocuklarını bırakıp dinlenebilecekleri alanlar yaratmaya çalışıyoruz” dedi. Selvitopu, yapının bulunduğu Uzundere Rekreasyon Alanı’nda yakın zamanda Karabağlar Gençlik Merkezi’nin de temelini atacaklarını söyledi.

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