Bando sahnede

Maske takan protokol üyeleri, sosyal mesafe kuralına da uydu. Büyükşehir Belediye Bandosu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşların bayram coşkusunu doyasıya yaşaması için cadde ve sokaklarda marşlar çaldı. Evlerini günler öncesinden süsleyen, bayraklar asan vatandaşlar, balkona çıkarak bayram coşkusunu yaşadı.