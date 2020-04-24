24.04.2020 - 00:04 |
Bando sahnede
Denizli’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için valilik binası önünde tören düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ve çeşitli kurum müdürleri törene katıldı.
Maske takan protokol üyeleri, sosyal mesafe kuralına da uydu. Büyükşehir Belediye Bandosu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşların bayram coşkusunu doyasıya yaşaması için cadde ve sokaklarda marşlar çaldı. Evlerini günler öncesinden süsleyen, bayraklar asan vatandaşlar, balkona çıkarak bayram coşkusunu yaşadı.
Adalar'a giriş-çıkışlar 31 Mayıs 24.00'e kadar durdurulduAdalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.