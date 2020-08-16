Barajlar verimi artırdı

Arazisini sulama imkanı bulan 150’ye yakın çiftçinin toplam 200 dekar arazide turşuluk salatalık üretimine başladığını belirten Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, “500 ton civarında rekolte bekliyoruz. Gelecek yıl salatalıkta rekolte hedefimiz bin ton olacak” dedi. 30 yıldır çiftçilik yaptığını, ilk kez ektiği arazisinde verimli bir hasat dönemi geçirdiğini anlatan Ferit Türkyılmaz da, “6 dönüm araziden 20 bin lira kazanç elde ettim” diye konuştu. l AA