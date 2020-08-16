BİST1.084-1.49EURO8.740.76USD7.350.21ALTIN460.75-0.06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Barajlar verimi artırdı
    ABONE OL
    16.08.2020 - 00:03 |

    Barajlar verimi artırdı

    Manisa Demirci’de Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün yaptığı Ayvaalan ve Kılavuzlar sulama barajlarının faaliyete geçmesinin ardından suya kavuşan topraklarda ilk hasat yapıldı.

    Barajlar verimi artırdı

    Arazisini sulama imkanı bulan 150’ye yakın çiftçinin toplam 200 dekar arazide turşuluk salatalık üretimine başladığını belirten Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, “500 ton civarında rekolte bekliyoruz. Gelecek yıl salatalıkta rekolte hedefimiz bin ton olacak” dedi. 30 yıldır çiftçilik yaptığını, ilk kez ektiği arazisinde verimli bir hasat dönemi geçirdiğini anlatan Ferit Türkyılmaz da, “6 dönüm araziden 20 bin lira kazanç elde ettim” diye konuştu. l AA

    Ölüme meydan okudularBursa'da düğünde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çektiği görüntülerde ölüme meydan okudular. Bursa’da yapılan düğünde mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan Biden'ın açıklamalarına tepki

    TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan Biden'ın açıklamalarına tepki

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O para son maaştan ödenir...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O para son maaştan ödenir...

    İyileşenlerin sayısı 14 milyonu aştı!

    İyileşenlerin sayısı 14 milyonu aştı!

    15 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Millipiyangoonline üzerinden Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama

    15 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Millipiyangoonline üzerinden Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama

    Sıradaki Haber