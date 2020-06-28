28.06.2020 - 00:05 |
Başarı dilediler
İZMİR ve Aydın Büyükşehir ile Merkezefendi ve Milas belediyeleri, YKS sınavına giren öğrencilere maske, su, çay ikramında bulundu. Başkanlar Tunç Soyer, Özlem Çerçioğlu, Şeniz Doğan ve Muhammet Tokat, gençlere başarı diledi, ailelerini kutladı.
Ukrayna'da Türk babaya şiddet! Tayfun Mustafaoğlu'nun boğazını sıkıp çocuğu aldılarEşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna’ya gelen Türk vatandaşı Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişilerce bir AVM’de darp edildi. Mustafaoğlu’nun boğazını sıkan ve kollarını tutan saldırganlar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla Türk babanın elinden aldı.