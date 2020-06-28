Başarı dilediler

İZMİR ve Aydın Büyükşehir ile Merkezefendi ve Milas belediyeleri, YKS sınavına giren öğrencilere maske, su, çay ikramında bulundu. Başkanlar Tunç Soyer, Özlem Çerçioğlu, Şeniz Doğan ve Muhammet Tokat, gençlere başarı diledi, ailelerini kutladı.