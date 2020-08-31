‘Başarılı bir süreç geçirdik, her şey iyi olacak’

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, seçimlerin ardından çıktığı teşekkür turu kapsamında İzmir’in ardından Kuşadası’nı da ziyaret etti. Kervansaray’da CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı üyeleriyle bir araya gelen Nazlıaka, “Sürece katkı koyan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıya CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Aydın Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı’yla birlikte il ve ilçe yöneticileri ve partililer katıldı. Başarılı bir Kadın Kolları Genel Başkanlığı seçimi geçirdiklerini belirten Nazlıaka, partililerin sorularını da yanıtladı, gelecekte her şeyin daha iyi olması için mücadele edeceklerini vurguladı.