‘Başarılı olmak için işinizi sevin’

Gençlerle deneyimlerini ve anılarını paylaşan Saçıntı, “Eskilerin deyimiyle sabırlı, azimli, dirençli olduğumuz için güzel işlere imza attık. Aklınızın bir köşesinde olsun, ne kadar zeki, yetenekli ve tecrübeli olursanız olun, azimli ve sabırlı değilseniz, hiçbir yere gelemiyorsunuz. Başarılı olman için yaptığın işi sevmen gerekir. Sevmediği işte başarılı olan kimseyi görmedim” dedi.



Programa katılan Büyükşehir Başkanı Osman Zolan da gençlere seslendi, “Sizler bizim için değerlisiniz. Kendinize güvenin ve geleceğe hazırlanın. Birçok projemizle sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Zolan öğrencilere, hangi mesleği seçerlerse seçsinler mutlaka yapacakları işi sevmeleri gerektiğini söyledi.