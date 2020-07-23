‘Başarının sırrı sistemli çalışmak’

Tokat, “Sistemli ve kararlı çalıştıktan sonra hayatın her alanında başarıyı yakalarsın. Okulun ve öğretmenlerin bu sürece katkıları çok fazla olsa da öğrencinin de çalışması sonucu başarı elde ediliyor” dedi. Ayrıca, Başkan Tokat, İasos kazı başkanı Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asuman Baldıra’ı ağırladı. Tokat, kazı çalışmalarına ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.