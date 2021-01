Basın emekçilerini unutmadılar

Basın özgürlüğünün aynı bağımsız yargı gibi bir gün herkese lazım olacağına dikkat çeken Milletvekili Kamil Okyay Sındır, “Zorlu şartlar altında mesleklerini sürdürmeye çalışan, halkın haber alma özgürlüğü için mücadele eden tüm basın emekçilerinin yanındayız” dedi. Binlerce gazetecinin işsiz olduğu bir ortamda bu günün pek öneminin kalmadığını ifade eden Milletvekili Bedri Serter de, her şeye rağmen mesleğini yapman gazetecilerin dava ve hapis cezası korkutmaları ile karşı karşıya kaldığını söyledi.



‘Alkışı hak ediyorlar’



Gazetecilerin demokrasinin gelişmesine ve toplumsal bilincin oluşturulmasına büyük katkı sunduğunu ifade eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da, “Toplumun tarafsız bir şekilde aydınlatılması için yoğun mesai harcayan basınımızın fedakar çalışanları, alkışların en büyüğünü hak etmektedir” diye konuştu. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ise, “Ülkemizin her köşesinde özverili çabaları ile insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak üzere görev yapan basın çalışanları özgürleştikçe demokrasi güçlenir” dedi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Devlet-vatandaş ilişkilerinin geliştirilmesi, sorunların takibi başta olmak üzere pek çok alanda etkin bir rol oynayan basın mensuplarımızın verdikleri mücadele her türlü takdirin üzerindedir” diye konuştu. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da, “Kamuoyunun doğru ve tarafsız habere ulaşması için gece gündüz demeden fedakarca çalışan; tarihin her döneminde baskı ve sansüre maruz kalmasına rağmen mesleğini icra eden basın emekçilerinin gününü kutluyorum” dedi.



‘Her zaman zordu’



İzmir Gazeteciler Cemiyeti de, yayınladığı mesajda, “Ülkemizde gerçek anlamda gazetecilik yapmak her dönem zordu. Mesleği ilkeli bir şekilde yapan meslektaşlarımızın yanındayız. Coşkuyla kutlayacağımız günler gelene kadar mücadele etmeye devam” ifadelerini kullandı.