30.04.2020 - 00:00 |
Başın sağ olsun Suavi Yardımoğlu
İzmir Gazeteciler Cemiyeti, TSYD ve İZVAK yönetim kurulu üyesi olan, İzmir spor basınının tanınan ve sevilen yüzü gazeteci yazar Suavi Yardımoğlu’nun annesi Semiha Yardımoğlu’nun vefatı, sevenlerini ve yakınlarını derinden yaraladı.
Milliyet Ege olarak merhume Semiha Yardımoğlu’na Allah’tan rahmet, Suavi Ağabeyimiz’e de başsağlığı ve sabır dileriz. Başın sağ olsun Yardımoğlu ailesi...
Irak'tan getirilen 149 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildiYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen 149 Türk vatandaşı, Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarih verdiMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitimin devam edeceğini duyurdu. Bakan Selçuk, sınıf geçme ile ilgili de ''Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler'' dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk okulların 1 Haziran'da açılabileceğini duyurdu.