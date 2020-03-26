‘Başka virüsleri sokağa salmayın!’

İzmir’de 48 kadın derneğini temsil eden İzmir Kadın Kuruluşları Birliği’nin (İKKB) Başkanı Huriye Serter, koronavirüsü nedeniyle infaz yasasında yapılacak değişikle 100 bine yakın hükümlünün af kapsamında serbest bırakılacağı düzenlemede kadın cinayetinden hükümlülerin olmaması gerektiğini söyledi. Aynı şekilde cinsel istismar suçunun da kapsam dışında bırakılmasına vurgu yapan Serter, “Koronavirüse mücadele ederken toplum vicdanını yaralamayın. Kadın cinayetleri, kadın ve çocuklara cinsel istismar suçlularının affa tabi tutulmasını kabul etmiyoruz. Toplumu bir virüsten korurken başka bir virüsleri halkın arasına salmayın” dedi. Kadına ve çocuğa karşı işlenen suçların kapsam dışında bırakılarak diğer suçlarda farklı infaz oranları indirimine gidilebileceğini ve hedeflenen sayıya ulaşılabileceğini belirten Serter, “Aslında devlet sadece kendisine karşı işlenen suçlarda affı gündeme getirebilmeli. Bu konunun yakın takipçisi olacağımızı da buradan belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.