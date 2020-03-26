BİST89.063-0,25EURO6,99 0,09USD6,420,03ALTIN333,49-0,74
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Başka virüsleri sokağa salmayın!’
    ABONE OL
    26.03.2020 - 00:03 |

    ‘Başka virüsleri sokağa salmayın!’

    ‘Başka virüsleri sokağa salmayın!’

    İzmir’de 48 kadın derneğini temsil eden İzmir Kadın Kuruluşları Birliği’nin (İKKB) Başkanı Huriye Serter, koronavirüsü nedeniyle infaz yasasında yapılacak değişikle 100 bine yakın hükümlünün af kapsamında serbest bırakılacağı düzenlemede kadın cinayetinden hükümlülerin olmaması gerektiğini söyledi. Aynı şekilde cinsel istismar suçunun da kapsam dışında bırakılmasına vurgu yapan Serter, “Koronavirüse mücadele ederken toplum vicdanını yaralamayın. Kadın cinayetleri, kadın ve çocuklara cinsel istismar suçlularının affa tabi tutulmasını kabul etmiyoruz. Toplumu bir virüsten korurken başka bir virüsleri halkın arasına salmayın” dedi. Kadına ve çocuğa karşı işlenen suçların kapsam dışında bırakılarak diğer suçlarda farklı infaz oranları indirimine gidilebileceğini ve hedeflenen sayıya ulaşılabileceğini belirten Serter, “Aslında devlet sadece kendisine karşı işlenen suçlarda affı gündeme getirebilmeli. Bu konunun yakın takipçisi olacağımızı da buradan belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.

    Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.
    daha fazla video için
    Yaşlı çift 'bir metre mesafe' kuralını böyle uyguladıİtalya'da corona virüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan önlemlerden biri olan 'bir metre mesafe' kuralını uygulayan yaşlı çiftin görüntüsü sosyal medyada ilgi çekti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    25 mart Corona Virüs Türkiye'de ölü (vaka) sayısı kaça yükseldi, kaç kişiye bulaştı? (25 Mart) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan canlı açıklama

    25 mart Corona Virüs Türkiye'de ölü (vaka) sayısı kaça yükseldi, kaç kişiye bulaştı? (25 Mart) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan canlı açıklama

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

    İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

    İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

    Kuruluş Osman 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kuruluş Osman 16. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

    Kuruluş Osman 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kuruluş Osman 16. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

    Sıradaki Haber