Başkan Amca’dan gofret ve çikolata

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 14 yaş altındaki çocuklar haftalar sonra ilk kez evlerinden çıkarak park ve meydanları doldurdu. Büyükpark’ta miniklerle bir araya gelen Başkan Mustafa İduğ, sıcak havada piknik yapıp oyun oynayan çocuklara gofret ve çikolata dağıttı. İduğ, “Onların böylesine mutlu olması bizim en büyük arzumuz” dedi.