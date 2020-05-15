15.05.2020 - 00:01 |
Başkan Amca’dan gofret ve çikolata
Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 14 yaş altındaki çocuklar haftalar sonra ilk kez evlerinden çıkarak park ve meydanları doldurdu. Büyükpark’ta miniklerle bir araya gelen Başkan Mustafa İduğ, sıcak havada piknik yapıp oyun oynayan çocuklara gofret ve çikolata dağıttı. İduğ, “Onların böylesine mutlu olması bizim en büyük arzumuz” dedi.
Vatandaşlar yine sahile akın ettiCorona virüsle mücadelede alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen iftar sonrasında bazı vatandaşlar Bakırköy Sahili'ne çıktı. Vatandaşların yürüyüş yaptığı, çimenlere oturup çay içtiği görüldü. Bir grup ise kamp sandalyelerini kurarak nargile içti.