16.05.2020 - 00:02 |
Başkan Aras’tan bir günde iki kutlama
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü ve 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü dolayısı ile bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Bodrum Ziraat Odası’nı ziyaret eden Aras, daha sonra çarşı merkezindeki eczaneleri dolaştı. Eczacılara çiçek takdim eden Aras, “Bizden bir isteğiniz olursa her zaman hazırız” dedi.
Antalya'da 16 yaşındaki genç kısıtlamanın başlamasına 5 dakika kala ırmakta kaybolduAntalya'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala yüzmek için ırmağa giren Mustafa Boz (16) kayboldu.