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    HaberlerEge Haberleri Başkan Aras’tan bir günde iki kutlama
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    16.05.2020 - 00:02 |

    Başkan Aras’tan bir günde iki kutlama

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü ve 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü dolayısı ile bir dizi ziyaretlerde bulundu.

    Başkan Aras’tan bir günde iki kutlama

    Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Bodrum Ziraat Odası’nı ziyaret eden Aras, daha sonra çarşı merkezindeki eczaneleri dolaştı. Eczacılara çiçek takdim eden Aras, “Bizden bir isteğiniz olursa her zaman hazırız” dedi.

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