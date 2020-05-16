Başkan Aras’tan bir günde iki kutlama

Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Bodrum Ziraat Odası’nı ziyaret eden Aras, daha sonra çarşı merkezindeki eczaneleri dolaştı. Eczacılara çiçek takdim eden Aras, “Bizden bir isteğiniz olursa her zaman hazırız” dedi.