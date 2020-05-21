Başkan Arda’dan Kovid-19’la mücadele raporu: 433 bin lira harcadık

Koronavirüsle mücadele için şimdiye kadar 433 bin liralık harcama yaptıklarını belirten Başkan Arda, “Salgının başlamasından bugüne kadar 4 bin litre dezenfektan kullanıp 4 bini yıkanabilir, 100 bini aşkın maske dağıttık. Ama işimiz daha bitmedi, salgın son bulana kadar ekiplerimiz teyakkuz halinde çalışmaya devam edecek” dedi.



‘Düzenli ilaçlama’



Başkan Arda, şu noktaların altını çizdi: “Dezenfeksiyon ve halkımızı bilgilendirme çalışmalarına hemen başladık. İlaçlama ekibimiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte halkın yoğun olarak kullandığı kamusal alanları sağlıklı hale getirmek için düzenli olarak ilaçlama yaptı ve bu görevlerini sürdürüyor. ”

Hayvanlar için ilçenin dört bir yanında mama dağıttıklarını da keydeden Arda, “Bugüne kadar can dostlarımıza 1500 kilogram köpek maması, 600 kilogram da kedi maması olmak üzere toplam 2100 kilogram mama desteğinde bulunduk” dedi.



‘Alışverişinizi esnaftan yapın’

Gaziemir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Süleyman Beyen, ilçede organize çalışmalarla koronavirüse karşı gereken önlemleri aldıklarını belirtti, “İhtiyaçlarınızı AVM’lerin yerine, her türlü önlemi alan, arkadaşlarınız olan esnaf ve sanatkârlardan yapın” dedi. Beyen, “Etimizi, tavuğumuzu kasabımızdan, sebze meyvemizi manavdan, süt ve peynirimizi şarküteriden alalım. Onlara destek verelim. Küçük esnafa destek olalım. Gaziemir’in parası Gaziemir’de kalsın” dedi. Berber, kuaför ve güzellik salonlarına sağlık kiti dağıtan Beyen ile Başkan Yardımcısı Adem Balkaya, normalleşme sürecinde her meslek koluna destek vereceklerini kaydetti.