Başkan Bilgin’den el dezenfektanı

Öğrencilerden teşekkür

Öte yandan Başkan Bilgin, salgınla mücadele günlerinde, öğrencilerden gelen teşekkür mektubu ve kravat hediyesiyle sevinç yaşadı. Hacırahmanlı Mahallesi’ndeki Atatürk Mehmet Otan Ortaokulu’nda eğitim gören öğrenciler, 10 Kasım 2019 tarihinde Anıtkabir’i ziyaret etmelerini sağlayan Bilgin’e, yazıkları mektupla teşekkür etti. Başkan Bilgin’i makamında ziyaret etmek istediklerini ancak koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeye gelemediklerini dile getirdiler.