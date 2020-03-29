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    HaberlerEge Haberleri Başkan Bilgin’den el dezenfektanı
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    29.03.2020 - 00:05 |

    Başkan Bilgin’den el dezenfektanı

    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Koronavüris hastalığına önlem almak amacıyla İlçedeki kamu çalışanlarına, esnafa ve vatandaşa el temizleme jeli dağıttı. Kişisel tedbirlere dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Bilgin, bakanlıkların açıkladığı kurallara da uyulmasını istedi.

    Başkan Bilgin’den el dezenfektanı

    Öğrencilerden teşekkür

    Öte yandan Başkan Bilgin, salgınla mücadele günlerinde, öğrencilerden gelen teşekkür mektubu ve kravat hediyesiyle sevinç yaşadı. Hacırahmanlı Mahallesi’ndeki Atatürk Mehmet Otan Ortaokulu’nda eğitim gören öğrenciler, 10 Kasım 2019 tarihinde Anıtkabir’i ziyaret etmelerini sağlayan Bilgin’e, yazıkları mektupla teşekkür etti. Başkan Bilgin’i makamında ziyaret etmek istediklerini ancak koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeye gelemediklerini dile getirdiler.

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