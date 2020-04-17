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    HaberlerEge Haberleri Başkan, çağrıya duyarsız kalmadı
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    17.04.2020 - 00:02 |

    Başkan, çağrıya duyarsız kalmadı

    Başkan, çağrıya duyarsız kalmadı

    Bafa Mahallesi’nde ikamet eden, iki engelli çocuğu bulunan ve maddi durumu iyi olmadığı için evlerinde bilgisayar bulunmayan aile Milas Belediyesi’nden yardım talebinde bulundu. Evlerinde bilgisayar olmadığı için çocuklarının eğitimden uzak kaldığını dile getiren ailenin talebine Belediye Başkanı Muhammet Tokat duyarsız kalmadı, dizüstü bilgisayar hediye etti.

    ‘Bu zor günler geride kalacak’

    Başkan Tokat, “Hiçbir çocuğumuzun eğitimden uzak kalmasına gönlümüz razı olamazdı” dedi. Öte yandan Başkan Tokat, Selimiye Mahallesi’nde kurulan semt pazarını ziyaret etti, pazarcı esnafının ve vatandaşların korona virüs kurallarına uyup, uymadığını denetledi. Tokat, “Bu zor günler geride kalacak. Ancak biraz daha sabretmemiz ve alınan kurallara uymamız gerekli” diye konuştu.

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