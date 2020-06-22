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    HaberlerEge Haberleri Başkan Çalkaya, şehit babalarını unutmadı
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    22.06.2020 - 00:02 |

    Başkan Çalkaya, şehit babalarını unutmadı

    Başkan Çalkaya, şehit babalarını unutmadı

    Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Babalar Günü nedeniyle ilçede yaşayan şehit babalarını ve gazileri ziyaret etti. Her hafta düzenli ziyaretler yaptıklarını belirten Çalkaya, “Şehit babaları, vatanı korurken can veren evlatların bizlere emaneti. Gazilerimiz de vatan savunmasında gözlerini kırpmadan sipere koşan kahramanlarımız. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Böyle anlamlı günlerde de yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz” dedi. l DHA

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