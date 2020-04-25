Başkan Çerçi, evleri tek tek ziyaret etti

Bayrama özel süslenen belediye araçları birbirinden güzel marşları çalarak sokak sokak gezerken; Başkan Mehmet Çerçi, çocuklara bayram hediyeleri verdi, “Belki sıkılıyorsunuz, arkadaşlarınızı özlediniz. Ama emin olun bu da geçecek” dedi.