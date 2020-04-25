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    HaberlerEge Haberleri Başkan Çerçi, evleri tek tek ziyaret etti
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    25.04.2020 - 00:03 |

    Başkan Çerçi, evleri tek tek ziyaret etti

    Yunusemre Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda evlerinden çıkamayan çocukları yalnız bırakmadı.

    Başkan Çerçi, evleri tek tek ziyaret etti

    Bayrama özel süslenen belediye araçları birbirinden güzel marşları çalarak sokak sokak gezerken; Başkan Mehmet Çerçi, çocuklara bayram hediyeleri verdi, “Belki sıkılıyorsunuz, arkadaşlarınızı özlediniz. Ama emin olun bu da geçecek” dedi.

    6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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