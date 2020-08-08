Başkan Çerçioğlu üniversitelileri çağırdı

Atatürk Kent Meydanı’nda yerini alan Tercih TIR’ında, 14 Ağustos’a kadar 09.00-18.00 saatleri arasında gençlerin puanlarına göre listeler oluşturuluyor. Hem alternatif üniversiteler hem de bölümler konusunda bilgilendirme yapan rehber öğretmenler, öğrencilerin talepleri doğrultusunda önerilerde bulunuyor. Aydın’ın öğrenci dostu bir kent olduğuna dikkat çeken Başkan Özlem Çerçioğlu, “Tüm gençlerimizi bekliyoruz” diye konuştu.