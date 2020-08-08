08.08.2020 - 00:03 |
Başkan Çerçioğlu üniversitelileri çağırdı
Aydın Büyükşehir Belediyesi, üniversite tercihleri döneminde uzman rehber öğretmenler eşliğinde öğrencilere tercih danışmanlığı yapıyor.
Atatürk Kent Meydanı’nda yerini alan Tercih TIR’ında, 14 Ağustos’a kadar 09.00-18.00 saatleri arasında gençlerin puanlarına göre listeler oluşturuluyor. Hem alternatif üniversiteler hem de bölümler konusunda bilgilendirme yapan rehber öğretmenler, öğrencilerin talepleri doğrultusunda önerilerde bulunuyor. Aydın’ın öğrenci dostu bir kent olduğuna dikkat çeken Başkan Özlem Çerçioğlu, “Tüm gençlerimizi bekliyoruz” diye konuştu.
Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.