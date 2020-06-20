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    HaberlerEge Haberleri Başkan Doğan, ilaçlama ekibine teşekkür etti
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    20.06.2020 - 00:01 |

    Başkan Doğan, ilaçlama ekibine teşekkür etti

    Merkezefendi Belediyesi, halk ve çevre sağlığının korunması adına gerçekleştirdiği çalışmalarına devam ediyor.

    Başkan Doğan, ilaçlama ekibine teşekkür etti

    Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, birçok bulaşıcı hastalığa sebep olabilen haşerelerle mücadele noktasında ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Mesai öncesi personelle bir araya gelen Başkan Şeniz Doğan, “Salgın döneminde ilaçlama ekibimiz gerçekten yoğun bir emek sarf etti. İş yerleri, okullar, kahvehaneler, camilerden dezenfektan talepleri geldi. Siz bu virüsle micadelenin kahramanlarındansınız. Şimdi de kırsal mahallelerden talepler geliyor. Larva mücadelesi yapıyoruz. İlçemizi güzelleştirmek, hemşerilerimizin isteklerini yerine getirmek için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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