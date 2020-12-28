Başkan Dutlulu Kobe ve Maradona’yı unutmadı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde uzun süredir atıl durumda olan iki sahada düzenleme çalışmaları yapıldı. Belediye tarafından yenilenen spor alanlarında bu yıl içerisinde kaybettiğimiz iki spor efsanesi ölümsüzleştirildi.

Basketbol dünyası için bir fenomen haline gelen Kobe Bryant ile özdeşleşen bir basketbol sahası kurulurken, Arjantinli futbol efsanesi Maradona’ya özel futbol sahası tasarlandı.

Sokakta bulunan sahaya çizilen görseller büyük ilgi ve şaşkınlıkla karşılanırken, gençler de büyük bir sevinç yaşadı. Belediye ayrıca Akhisarspor forması giyen Yunan golcü Theofanis Gekas’ın resminin ilerleyen günlerde bir sahada yer alacağını duyurdu.

‘Efsaneler örnek olacak’

Akhisar Belediyesi özellikle gençlerin dikkatini çeken sahaların gösterildiği videoyu sosyal medyada paylaştı. Belediye yaptığı açıklamada, “Gençlerimize daha güzel spor alanları kazandırmaya devam ediyoruz.

Yıllardır kullanılamaz halde duran spor alanlarımızı yenileyerek gençlerimize iki yeni saha armağan ettik.

Kobe ve Maradona sahaları genç yeteneklerin doğuşuna şahitlik etmeye hazır” ifadelerine yer verildi. Öte yandan spora ilgisiyle tanınan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Yeni sahalarımıza ilginin olması bizleri mutlu etti. İki büyük efsane Kobe Bryant ve Maradona yan yana. Spora ve sporcuya desteğimiz sürecek” dedi.