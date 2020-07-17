Başkan Engin’den muhtarlara ziyaret

Eksiklerin kısa sürede tamamlanması için birimlere talimat veren Engin “Mahalle muhtarlarımızla koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Belediye çalışmaları konusunda da bilgi veren Engin, “Muhtarlar, yerel yönetimin en küçük yapı taşı olarak, mahallelerin tüm sorunlarına hakimler. Bu ziyaretler ile eksikleri yerinde tespit etmeyi ve kısa sürede çözmeyi planlıyoruz. Düzenli olarak iletişim kurmaya, ziyaretlerde bulunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.