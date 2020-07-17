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    HaberlerEge Haberleri Başkan Engin’den muhtarlara ziyaret
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    17.07.2020 - 00:02 |

    Başkan Engin’den muhtarlara ziyaret

    Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, ilçede bulunan 11 mahalle muhtarını ziyaret edip talep ve önerileri yerinde dinledi.

    Başkan Engin’den muhtarlara ziyaret

    Eksiklerin kısa sürede tamamlanması için birimlere talimat veren Engin “Mahalle muhtarlarımızla koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Belediye çalışmaları konusunda da bilgi veren Engin, “Muhtarlar, yerel yönetimin en küçük yapı taşı olarak, mahallelerin tüm sorunlarına hakimler. Bu ziyaretler ile eksikleri yerinde tespit etmeyi ve kısa sürede çözmeyi planlıyoruz. Düzenli olarak iletişim kurmaya, ziyaretlerde bulunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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