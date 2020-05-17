Başkan Eriş’ten tişört hediyesi

19 Mayıs günü belediye anons sistemi aracılığıyla İstiklal Marşı okunacak ardından Başkan Mehmet Eriş’in konuşmasıyla başlayacak programlar tüm gün sürecek. Belediye Bandosu’nun korteji Hürriyet Caddesi, Saraçoğlu Caddesi ve Sağlık Caddesi güzergahını takip ederek Salı Pazarı’nda son bulacak. 13.00’da belediyeye ait araçlarla mobil konser düzenlenecek.



Saat 21.00’de Salı Pazarı ve Perşembe Pazarı’nda düzenlenecek havai fişek gösterileriyle heyecan tavan yapacak.



‘Güvenim sonsuz’



Ayrıca, belediye gençlere Atatürk portresi baskılı tişört dağıttı. Belediye Başkanı Mehmet Eriş, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile birlikte gençlerle buluştu, bayramını kutladı. Eriş, “Atatürk’ün, Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimizin özgürlük ve bağımsızlığımızı sonsuza kadar koruyacağına inanıyorum” dedi.