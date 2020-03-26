Başkan İnce, halka videoyla seslendi

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, koronavirüse karşı evden çektiği video ile vatandaşlara evde kalma çağrısında bulundu. Evinden belediye işlerini yürüttüğünü belirten İnce mesajında, “Elleri öpülesi sevgili büyüklerimiz, torunlarınız ve çocuklarınız size sarılmak için sabırsızlıkla bekliyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Ekiplerimiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Kaymakamlığımızla birlikte sizin sağlığınız için görev başındayız” diye konuştu.