26.03.2020 - 00:01 |
Başkan İnce, halka videoyla seslendi
Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, koronavirüse karşı evden çektiği video ile vatandaşlara evde kalma çağrısında bulundu. Evinden belediye işlerini yürüttüğünü belirten İnce mesajında, “Elleri öpülesi sevgili büyüklerimiz, torunlarınız ve çocuklarınız size sarılmak için sabırsızlıkla bekliyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Ekiplerimiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Kaymakamlığımızla birlikte sizin sağlığınız için görev başındayız” diye konuştu.
Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.