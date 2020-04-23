Başkan Kaplan’dan yardım eli

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Celbek ile birlikte 22 hanenin karantinaya alındığı Aydın İncirliova ilçesindeki Acarlar Mahallesi’ni ziyaret etti. Sosyal medyada tüm mahallenin karantina altına alındığı gibi bir algı oluştuğunu belirten Kaplan, “Bazı ilçelerde pazaryerlerine Acarlar esnafının girmesi yasaklandı. Acarlar gerek ekonomi ve gerekse gıda tedarik noktasında büyük önem arz ediyor. Aydın’ın 17 ilçe belediye başkanına sesleniyorum, tedbirler dahilinde esnafımıza kapılar açılsın” dedi. Kaplan, 22 ailenin karantina süresince satamadığı ürünlerin tamamını da belediye olarak satın alacaklarını belirtti.