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    23.04.2020 - 00:03 |

    Başkan Kaplan’dan yardım eli

    Acarlar Mahallesi’ni ziyaret eden Koçarlı Başkanı Nedim Kaplan, “Karantinadaki ailelerin ürünlerini satın alıp destek olacağız” dedi

    Başkan Kaplan’dan yardım eli

    Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Celbek ile birlikte 22 hanenin karantinaya alındığı Aydın İncirliova ilçesindeki Acarlar Mahallesi’ni ziyaret etti. Sosyal medyada tüm mahallenin karantina altına alındığı gibi bir algı oluştuğunu belirten Kaplan, “Bazı ilçelerde pazaryerlerine Acarlar esnafının girmesi yasaklandı. Acarlar gerek ekonomi ve gerekse gıda tedarik noktasında büyük önem arz ediyor. Aydın’ın 17 ilçe belediye başkanına sesleniyorum, tedbirler dahilinde esnafımıza kapılar açılsın” dedi. Kaplan, 22 ailenin karantina süresince satamadığı ürünlerin tamamını da belediye olarak satın alacaklarını belirtti.

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