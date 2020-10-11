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    HaberlerEge Haberleri Başkan Kayda’dan üreticiye davet
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    11.10.2020 - 00:02 |

    Başkan Kayda’dan üreticiye davet

    Salihli Belediyesi’nin geçen yıl kurduğu ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süreliğine kapatılan üretici pazarı, yeniden hizmete açıldı.

    Başkan Kayda’dan üreticiye davet

    Pazarı ziyaret eden, tezgah açan üreticiyle sohbet edip alışveriş yapan Başkan Zeki Kayda, “Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Salihli Ticaret Sanayi Odası Girişimci Kadınları öncülüğünde yeniden açılan pazarımızda, hem üreticilerimiz kendi yetiştirdikleri taze ürünleri halkımıza ulaştırıyor hem de kadınlarımız evde yaptıkları tarhana, salça, reçel, börek ve sarma ile el emeği göz nuru vererek hazırladıkları ürünleri satıp aile bütçesine destek oluyor. Tüm hemşehrilerimizi, alışveriş yapmak ve kendi yetiştirdikleri ürünleri satmak için her cuma günü açılan üretici pazarımıza davet ediyorum” dedi.

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