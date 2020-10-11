Başkan Kayda’dan üreticiye davet

Pazarı ziyaret eden, tezgah açan üreticiyle sohbet edip alışveriş yapan Başkan Zeki Kayda, “Salihli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Salihli Ticaret Sanayi Odası Girişimci Kadınları öncülüğünde yeniden açılan pazarımızda, hem üreticilerimiz kendi yetiştirdikleri taze ürünleri halkımıza ulaştırıyor hem de kadınlarımız evde yaptıkları tarhana, salça, reçel, börek ve sarma ile el emeği göz nuru vererek hazırladıkları ürünleri satıp aile bütçesine destek oluyor. Tüm hemşehrilerimizi, alışveriş yapmak ve kendi yetiştirdikleri ürünleri satmak için her cuma günü açılan üretici pazarımıza davet ediyorum” dedi.