Başkan Kılıç, hijyen paketleri dağıttı

Şirinyer Hipodromu’nun dört bir yanına hijyen noktaları yerleştirildi. Başkan Erhan Kılıç ise, muhtarlarla birlikte 2 bin adet hijyen paketi dağıttı. Vatandaşlarla sohbet edip ihtiyaçlarını öğrenen Başkan Kılıç ve muhtarlar, hijyen konusunda üst düzeyde hassasiyet göstermelerini istedi.

Dağıtılan paketlerde; çocuk maskesi, çorap, eldiven, dezenfektan ve hijyen malzemeleri yer alıyor.