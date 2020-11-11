11.11.2020 - 00:04 |
Başkan Kılıç, hijyen paketleri dağıttı
Buca Belediyesi, depremde evini kaybedenler için kurulan çadır kentlerde koronavirüse karşı hijyen önlemlerini artırdı.
Şirinyer Hipodromu’nun dört bir yanına hijyen noktaları yerleştirildi. Başkan Erhan Kılıç ise, muhtarlarla birlikte 2 bin adet hijyen paketi dağıttı. Vatandaşlarla sohbet edip ihtiyaçlarını öğrenen Başkan Kılıç ve muhtarlar, hijyen konusunda üst düzeyde hassasiyet göstermelerini istedi.
Dağıtılan paketlerde; çocuk maskesi, çorap, eldiven, dezenfektan ve hijyen malzemeleri yer alıyor.