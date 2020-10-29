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    HaberlerEge Haberleri Başkan Levent Tuncel’den Sökespor’a jest
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    29.10.2020 - 00:01 |

    Başkan Levent Tuncel’den Sökespor’a jest

    Sökespor geçtiğimiz hafta sonu yeni sezon için sahaya indi. Sezon hazırlıklarını başlatan Sökesporlu futbolculara, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel baklava gönderdi.

    Başkan Levent Tuncel’den Sökespor’a jest

    Söke Şehir Stadı’nda çalışmalarını sürdüren Sökespor futbol takımını ziyaret eden Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, yeni sezon öncesi Belediye Başkanı Tuncel’in başarı dileklerini iletti, baklava ikram etti. Gerçekleşen ziyarette Sökespor Kulüp Başkanı Onur Kara ve yöneticiler de bulundu.

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