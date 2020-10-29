Başkan Levent Tuncel’den Sökespor’a jest

Söke Şehir Stadı’nda çalışmalarını sürdüren Sökespor futbol takımını ziyaret eden Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, yeni sezon öncesi Belediye Başkanı Tuncel’in başarı dileklerini iletti, baklava ikram etti. Gerçekleşen ziyarette Sökespor Kulüp Başkanı Onur Kara ve yöneticiler de bulundu.