27.09.2020 - 00:04 | | ONUR ÇAKIR MİLLİYET
Başkan Oran, komşudan özür bekliyor
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ilçenin hemen karşısında yer alan Yunanistan’ın Sakız Adası’nın sivil toplum kuruluşları ve halkı ile iyi bir bağ kurduklarını belirtti.
Sakız Belediye Başkanı Stamatis Karmantzsiz birkaç yıl önce söylediği “En iyi Türk, ölü Türk’tür sloganına katılıyorum” sözleri nedeniyle kendisiyle görüşmediğini ifade eden Oran, “Özür dilemesi gerekiyordu. Bir özür gelmedi. Dolayısıyla seçildiği günden itibaren yok hükmünde görüyorum. Sakız Belediye Başkanı ile görüşmem mümkün değil” dedi.