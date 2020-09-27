Başkan Oran, komşudan özür bekliyor

Sakız Belediye Başkanı Stamatis Karmantzsiz birkaç yıl önce söylediği “En iyi Türk, ölü Türk’tür sloganına katılıyorum” sözleri nedeniyle kendisiyle görüşmediğini ifade eden Oran, “Özür dilemesi gerekiyordu. Bir özür gelmedi. Dolayısıyla seçildiği günden itibaren yok hükmünde görüyorum. Sakız Belediye Başkanı ile görüşmem mümkün değil” dedi.