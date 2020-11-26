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    26.11.2020 - 00:01 |

    Başkan Oran’dan hediye

    Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçedeki öğretmenlere; içinde Nutuk kitabı olan bir USB bellek, Türk bayrağı ve Öğretmenler Günü için, yazdığı bir mektup bulunan hediye paketi gönderdi.

    Başkan Oran’dan hediye

    Oran mektubunda ise, “Cumhuriyetimizin ekilen her tohumunda, dikilen her fidanında, atılan her adımında sizlerin izleri, paha biçilmez emekleri var. Ve bizler; Atatürk’ün açtığı yolda, yetiştireceğiniz fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ile çağdaş medeniyetler hedefine yürüyüşümüzü her koşulda umutla ve inançla sürdüreceğiz. İyi ki varsınız” ifadelerine yer verdi.

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