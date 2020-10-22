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    HaberlerEge Haberleri Başkan Örki millileri ağırladı
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    22.10.2020 - 00:00 |

    Başkan Örki millileri ağırladı

    Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli’yi Kadınlar 2. Ligi’nde temsil eden Horozkentspor sporcularını ağırladı.

    Başkan Örki millileri ağırladı

    Takımın kalecisi Sude Nur Sözüdoğru, defans oyuncusu Huriye Selçik ile orta sahada görev yapan Semanur Özçetin, Rabiya İsgi ve Özge Tosun 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan U19 Milli Takım hazırlık kampına davet edildi. 19 yaş Altı Kadınlar Futbol Milli Takımı’na çağrılan 5 sporcuya çeşitli hediyeler veren Başkan Örki, “Sporcularımıza milli takımlarda başarılar diliyorum” dedi. Öte yandan ziyarette Horozkentspor Kulüp Başkanı Kamil Karabuğa, Başkan Yardımcısı Abdülbaki Aras, Teknik Sorumlu Özkan Ceylan ve milli takıma davet edilen sporcular yer aldı.

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