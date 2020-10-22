Başkan Örki millileri ağırladı

Takımın kalecisi Sude Nur Sözüdoğru, defans oyuncusu Huriye Selçik ile orta sahada görev yapan Semanur Özçetin, Rabiya İsgi ve Özge Tosun 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan U19 Milli Takım hazırlık kampına davet edildi. 19 yaş Altı Kadınlar Futbol Milli Takımı’na çağrılan 5 sporcuya çeşitli hediyeler veren Başkan Örki, “Sporcularımıza milli takımlarda başarılar diliyorum” dedi. Öte yandan ziyarette Horozkentspor Kulüp Başkanı Kamil Karabuğa, Başkan Yardımcısı Abdülbaki Aras, Teknik Sorumlu Özkan Ceylan ve milli takıma davet edilen sporcular yer aldı.