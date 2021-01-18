Başkan Özkan iddialı

Özkan, “Altınordu 10 sene sonra Türkiye’nin en büyük 5 kulübünden biri olacak. Çünkü ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Yabancı futbolcu oynatmıyoruz” diye konuştu. İnternet üzerinden katıldığı bir yayında konuşan Özkan, “Türkiye’de sakat bile olsa yabancı oyuncu transfer ediliyor. ‘15 dakika, yarım saat oynar atar golünü’ diyorlar. Alacağın oyuncuyu tam teşekküllü hastanede muayene ettirirsin, 2-3 defa MR’a sokarsın. Çünkü para veriyorsun. Sonra sakat çıktı diyorlar” dedi. “Türk ligi Avrupa’nın en yaşlı ligi” diyen Özkan, “Arabistan’a gitmeden önce Türkiye’ye uğruyorlar, sonra oraya gidiyorlar. Ya da Arabistan’dan dönerken buraya uğruyorlar, sonra emekliliğe geçiyorlar. Yabancı olmasın demiyorum, çikita muz da olsun ama yerli muz da olsun” yorumu yaptı. Günlük başarılar için çalışmadıklarının altını çizen Özkan, “Bizim işimiz altyapı. Avrupa’daki bütün altyapı kulüplerini ezbere biliyoruz. Bu toprakların çocukları için yapıyorum bu işi. Günlük başarılar değil, ömür boyu başarı çok daha önemli” ifadelerini kullandı.