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    HaberlerEge Haberleri Başkan Sengel’den ‘sakinlik’ çağrısı
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    12.04.2020 - 00:03 |

    Başkan Sengel’den ‘sakinlik’ çağrısı

    Koronavirüsle mücadele sürecinde İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi sebebiyle Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, vatandaşlara sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yaptı.

    Başkan Sengel’den ‘sakinlik’ çağrısı

    Efes Selçuk Belediyesi Çözüm Masası adına açıklama yapan Başkan Sengel, “Tüm vatandaşlarımızı sakin davranmaya, sağduyulu olmaya davet ediyoruz. İstediğiniz zaman 153 numaralı telefondan ya da 0533 814 33 37 Numaralı SELBİM İhbar Hattı’ndan bizlere ulaşabilirsiniz” dedi.

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