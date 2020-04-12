12.04.2020 - 00:03 |
Başkan Sengel’den ‘sakinlik’ çağrısı
Koronavirüsle mücadele sürecinde İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi sebebiyle Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, vatandaşlara sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yaptı.
Efes Selçuk Belediyesi Çözüm Masası adına açıklama yapan Başkan Sengel, “Tüm vatandaşlarımızı sakin davranmaya, sağduyulu olmaya davet ediyoruz. İstediğiniz zaman 153 numaralı telefondan ya da 0533 814 33 37 Numaralı SELBİM İhbar Hattı’ndan bizlere ulaşabilirsiniz” dedi.
Emine Erdoğan'dan "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısıyla "evde kal" mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, fonda "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısının yer aldığı videoda, "Şimdi hep birlikte evde kalacağız." mesajını verdi.
İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.