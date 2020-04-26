26.04.2020 - 00:04 |
Başkan Sürekli’den moral ziyareti
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Çiğli Bölge Eğitim ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimlerini ziyaret etti, sağlık çalışanları ile bahçe sohbeti gerçekleştirdi.
Başkan Sürekli, koronavirüsle mücadele sürecinin başından itibaren hastanelerin durumu ve sağlık personelinin ihtiyaçlarını yakından takip ettiğini belirtti.
Mücadelenin öncü ve sürükleyici kesimi olan sağlık çalışanları ile bir araya gelmenin kendisini son derece gururlandırdığını söyleyen Sürekli, şöyle konuştu:
‘Asla unutulmayacaklar’
“İl Sağlık Müdürlüğü’müz alt yapılarının güçlendirilmesi ve aksama olmadan bir iş süreci yaşamaları için tüm gücünü harekete geçirdi. Her ihtiyaçları titizlikle karşılanıyor. Onların çabasının ve fedakârlıklarının karşılığını ne yapsak ödeyemeyiz. Emekleri ve yazdıkları tarih ile asla unutulmayacaklar.”
Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.