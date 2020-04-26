Başkan Sürekli’den moral ziyareti

Başkan Sürekli, koronavirüsle mücadele sürecinin başından itibaren hastanelerin durumu ve sağlık personelinin ihtiyaçlarını yakından takip ettiğini belirtti.

Mücadelenin öncü ve sürükleyici kesimi olan sağlık çalışanları ile bir araya gelmenin kendisini son derece gururlandırdığını söyleyen Sürekli, şöyle konuştu:



‘Asla unutulmayacaklar’

“İl Sağlık Müdürlüğü’müz alt yapılarının güçlendirilmesi ve aksama olmadan bir iş süreci yaşamaları için tüm gücünü harekete geçirdi. Her ihtiyaçları titizlikle karşılanıyor. Onların çabasının ve fedakârlıklarının karşılığını ne yapsak ödeyemeyiz. Emekleri ve yazdıkları tarih ile asla unutulmayacaklar.”