BİST 98.7590,60EURO7,550,81USD6,970,39ALTIN387,070,13
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Başkan Sürekli’den moral ziyareti
    ABONE OL
    26.04.2020 - 00:04 |

    Başkan Sürekli’den moral ziyareti

    AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Çiğli Bölge Eğitim ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimlerini ziyaret etti, sağlık çalışanları ile bahçe sohbeti gerçekleştirdi.

    Başkan Sürekli’den moral ziyareti

    Başkan Sürekli, koronavirüsle mücadele sürecinin başından itibaren hastanelerin durumu ve sağlık personelinin ihtiyaçlarını yakından takip ettiğini belirtti.
    Mücadelenin öncü ve sürükleyici kesimi olan sağlık çalışanları ile bir araya gelmenin kendisini son derece gururlandırdığını söyleyen Sürekli, şöyle konuştu:

    ‘Asla unutulmayacaklar’

    “İl Sağlık Müdürlüğü’müz alt yapılarının güçlendirilmesi ve aksama olmadan bir iş süreci yaşamaları için tüm gücünü harekete geçirdi. Her ihtiyaçları titizlikle karşılanıyor. Onların çabasının ve fedakârlıklarının karşılığını ne yapsak ödeyemeyiz. Emekleri ve yazdıkları tarih ile asla unutulmayacaklar.”

    Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.
    daha fazla video için
    Babası gelemeyince Vefa Grubu doğum gününü kutladıİstanbul'da bulunan Cihan Yavuz, Karabük'ün Yenice ilçesinde bulunan kızının doğum günü kutlaması için gelemeyince Vefa Sosyal Destek Grubu, babanın isteğini yerine getirerek küçük kızın doğum gününü kutladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    25 Nisan corona virüs Türkiye'de vaka sayısı kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Koca Türkiye'de corona virüs vaka ve can kaybı sayısını açıkladı

    25 Nisan corona virüs Türkiye'de vaka sayısı kaça yükseldi? Sağlık Bakanı Koca Türkiye'de corona virüs vaka ve can kaybı sayısını açıkladı

    Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 8'inde hesaba yatacak

    Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 8'inde hesaba yatacak

    65 yaş üstüne hafta sonu sokak izni!

    65 yaş üstüne hafta sonu sokak izni!

    Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralı

    Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralı

    Sıradaki Haber