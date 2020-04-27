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    HaberlerEge Haberleri Başkan Yavaş ekmek dağıtıyor
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    27.04.2020 - 00:02 |

    Başkan Yavaş ekmek dağıtıyor

    Sındırgı Belediyesi öncülüğünde hayırsever esnaf ve vatandaşlar işbirliğinde hazırlanan iftar yemekleri kapı kapı dağıtılıyor.

    Başkan Yavaş ekmek dağıtıyor

    Mahalle muhtarları ile koordineli şekilde belirlenen 200 kişiye belediye personelince ilk iftar yemekleri verildi. Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da, dağıtıma katıldı, vatandaşların Ramazan ayını kutladı. Başkan Yavaş, geleneksel iftar çadırının bu yıl kurulmadığını, salgın hastalığı yenip yeniden eski iftarlarda buluşmanın hayalini kurduklarını söyledi, “Ramazan hepimize sabrı, paylaşmayı, yardımlaşmayı öğretiyor. Dünyayı sarsan, ülkemizde de can kayıplarına sebep olan, normale dönmeye başladığını umduğumuz koronavirüs belası ile karşı karşıyayız. Ramazan aylarındaki etkinliklerimize ve 20 yıldır süren iftar çadırı organizasyonumuza bu yıl ara verdik. Teravih namazlarımızı evde idrak edeceğiz. İftar buluşmalarımız bu yıl olmayacak. Yaptığımız çalışmayla iftar yemeklerini evlere, vatandaşımızın ayağına götürmeye çalışıyoruz. O sevinç, o mutluluk bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız” dedi. l NECİP KARATUNA DHA

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