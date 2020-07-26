BİST119.2020.14EURO7.980.59USD6.850.10ALTIN418.590.81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Başkan Yılmaz’dan Milli takıma ziyaret
    ABONE OL
    26.07.2020 - 00:00 |

    Başkan Yılmaz’dan Milli takıma ziyaret

    Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2021’e ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları’na hazırlanan Para Tekvando Milli Takımı’nın kampını ziyaret etti.

    Başkan Yılmaz’dan Milli takıma ziyaret

    Türkiye Tekvando Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarını Balıkesir’in Edremit ilçesinde TES-İŞ Sendikası’na bağlı otelde sürdüren Para Tekvando Milli Takımı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz’ı ağırladı. Teknik Direktör İlhan Aşkın’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Yılmaz, paralimpik oyunlara hazırlanan sporcularla yakından ilgilendi. Ziyarette, İlhan Aşkın, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin adına Başkan Yılmaz’a teşekkür etti ve milli takım forması hediye etti.

    Antalya'da köpekbalığı ölüsü kıyıya vurduAntalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denize girenlerin ‘boğulan birisi’ olduğunu düşünerek ihbar ettikleri cismin, köpekbalığı ölüsü olduğu anlaşıldı. Kıyıya vuran köpekbalığını cankurtaran sürükleyerek götürdü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Zeynep'in katilinin ifadesi ortaya çıktı! İşte dikkat çeken detay...

    Zeynep'in katilinin ifadesi ortaya çıktı! İşte dikkat çeken detay...

    Alışverişte yeni dönem! Herkesi ilgilendiriyor

    Alışverişte yeni dönem! Herkesi ilgilendiriyor

    Türk denizci sonunda evine döndü

    Türk denizci sonunda evine döndü

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları ! İşte şanslı 6 numara...

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları ! İşte şanslı 6 numara...

    Sıradaki Haber