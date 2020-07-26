Başkan Yılmaz’dan Milli takıma ziyaret

Türkiye Tekvando Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarını Balıkesir’in Edremit ilçesinde TES-İŞ Sendikası’na bağlı otelde sürdüren Para Tekvando Milli Takımı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz’ı ağırladı. Teknik Direktör İlhan Aşkın’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Yılmaz, paralimpik oyunlara hazırlanan sporcularla yakından ilgilendi. Ziyarette, İlhan Aşkın, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin adına Başkan Yılmaz’a teşekkür etti ve milli takım forması hediye etti.