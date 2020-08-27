Başkan Zolan’dan amatöre büyük destek geldi

Denizli’de geleceğin yeteneklerinin yetiştirilmesine katkı sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ile ortak hizmet protokolü imzaladı. İmza törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer ve Denizli ASKF yönetimi katıldı. Törende konuşan ASKF Başkanı Ceşen, Başkan Zolan’ın her zaman amatör sporların yanında olduğunu belirtti, “Denizlimiz verdiğiniz destekler sayesinde amatör sporda ilk 5’e girdi. Camiamız sizinle mutlu. Sizin verdiğiniz destekler bize büyük bir güç veriyor. Kendi adıma, kulüp ve Federasyonumuz adına çok teşekkür ediyorum” dedi.



‘Her zaman yanınızdayız’



Başkan Zolan ise, güzel bir işin imzasını atacaklarını belirtti, “Gençlerimizle, kulüplerimizle ve yöneticilerimizle beraber, Federasyon olarak yürüttüğümüz işlere inşallah aynı şekilde devam edeceğiz. Biz bugüne kadar hep amatör sporun, sporcularımızın, gençlerimizin ve kulüplerimizin yanında olduk. İnşallah aynı şekilde yürüyüşümüz devam edecek. Sizler de bu işi bugüne kadar yürüttünüz. İnşallah bu güzellikler bu protokolle de artarak sürsün. Protokolümüzün şehrimize, amatör sporlarımıza ve gençlerimize hayırlar getirmesini diliyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.



Büyükşehir’le protokol



İmzalanan bu protokolle amatör sporcuların eğitici, öğretici ve yönetici olarak yetiştirilmesi, amatör sporculara yönelik kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmalarının düzenlenmesi ve benzeri faaliyetler için Denizli ASKF ile ortak çalışmalar gerçekleştirilecek.