Başkan Zolan’dan Horoz’a dev destek

Denizli’nin en büyük markalarından biri olan Denizlispor’a her zaman destek olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın talimatıyla yeşil siyahlı takıma dev bir katkı daha sağlanıyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, Yukatel Denizlispor ile 3 milyon 750 bin liralık sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Sponsorluk sözleşmesi imza töreni Haluk Ulusoy Tesisleri’nde yapıldı.



Törene Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gonca, Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan ve Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin takımına sahip çıkmaya devam ettiğini vurgulayan Gonca, Denizlispor’un Denizli’nin markası olduğunu söyledi. Gonca, “Denizlispor, Denizli’nin kendisidir. Biz buna binaen 230 otobüs filomuzdan oluşan araçlarımızın tamamını yeşil siyah renkte yaptık.Geçmişte, bugün ve bundan sonra da verecek olduğumuz desteklerle Denizlispor’un şehrimizi gururlandıracağı başarılarda katkımızın olmasını istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. Gökoğlan ise, antlaşmanın hayırlı olmasını dileyerek, “Denizlispor, bu şehrin ortak paydasıdır” ifadelerini kullandı.



‘Desteğini esirgemiyor’



Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ise, verilen desteğin Denizlispor’u bir nebze de olsa rahatlattığını kaydetti, “Büyükşehir Belediyesi’ne ve özellikle takımın en büyük destekçilerinden olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a teşekkür etmek istiyorum” dedi.