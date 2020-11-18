Başkan Zolan’dan otoyol teşekkürü

Zolan, projenin başta Denizli’ye, Ege Bölgesi’ne ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi. Kentin bu yatırımla birlikte hem ticaret hem de turizm aksı içinde büyük önem kazanacağını vurguladı. Hizmetlerin devam etmesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Zolan, “İlk günkü heyecanla milletimizin derdine derman olmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bugüne dek verdiğimiz tüm sözleri tek tek yerine getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Durmak yok hizmete devam. Dev yatırımın hayata geçirilmesinde en büyük pay sahibi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na çok teşekkür ediyorum” dedi. Öte yandan Büyükşehir’in yeni dönem spor kursu kayıtları başladı. Pandemi kurallarının titizlikle uygulandığı spor kurs kayıtları sadece online olarak www.denizli.bel.tr’den yapılıyor.