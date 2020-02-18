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    HaberlerEge Haberleri Başkandan elektrikli araç teşekkürü
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    18.02.2020 - 00:01 |

    Başkandan elektrikli araç teşekkürü

    Başkandan elektrikli araç teşekkürü

    Seferihisar Belediyesi, Cittaslow felsefesiyle çalışmalarını sürdürüyor. Paydaşlar arası diyalogların geliştirilmesi ve aradaki bağların güçlendirilmesi kapsamında Yurtiçi Kargo şubesini ziyaret eden Başkan İsmail Yetişkin, “Elektrikli araç kullanarak ilçemizdeki karbon salınımını azaltmak üzere harekete geçtiniz. Örnek davranışınız için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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