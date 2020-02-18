18.02.2020 - 00:01 |
Başkandan elektrikli araç teşekkürü
Seferihisar Belediyesi, Cittaslow felsefesiyle çalışmalarını sürdürüyor. Paydaşlar arası diyalogların geliştirilmesi ve aradaki bağların güçlendirilmesi kapsamında Yurtiçi Kargo şubesini ziyaret eden Başkan İsmail Yetişkin, “Elektrikli araç kullanarak ilçemizdeki karbon salınımını azaltmak üzere harekete geçtiniz. Örnek davranışınız için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybettiBitlis'in Tatvan ilçesinde TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.