05.04.2020 - 00:01 |
Başkanlar, vİdeolu mesaj verdi: Gelmeyin
Koronavirüsün daha fazla yayılmasını engellemeye katkı sağlamak amacıyla CHP’li 6 turistik ilçenin belediye başkanı, ortak bir mesaj yayımladı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran, yurttaşlara seslendi.
‘E-Vİ-NİZ-DE KA-LIN!’
Başkanlar, yayımladıkları videoda, ilçelerindeki hastane, yatak kapasitesi ve sağlık ekipmanının yeterli olmadığına dikkat çekti, “Vatandaşlarımız hem sevdiklerini düşünerek, hem de ilçemizde yaşayan sakinlerin sağlığını tehlikeye atmamak adına şu anda Kuşadası, Didim, Fethiye, Marmaris, Bodrum ve Çeşme’ye gelmesin” uyarısında bulundu. Ayrıca, “Evde kalın, sağlığınıza dikkat edin, sosyal mesafenizi koruyun” vurgusu yapıldı.
Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.