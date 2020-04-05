Başkanlar, vİdeolu mesaj verdi: Gelmeyin

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran, yurttaşlara seslendi.



‘E-Vİ-NİZ-DE KA-LIN!’



Başkanlar, yayımladıkları videoda, ilçelerindeki hastane, yatak kapasitesi ve sağlık ekipmanının yeterli olmadığına dikkat çekti, “Vatandaşlarımız hem sevdiklerini düşünerek, hem de ilçemizde yaşayan sakinlerin sağlığını tehlikeye atmamak adına şu anda Kuşadası, Didim, Fethiye, Marmaris, Bodrum ve Çeşme’ye gelmesin” uyarısında bulundu. Ayrıca, “Evde kalın, sağlığınıza dikkat edin, sosyal mesafenizi koruyun” vurgusu yapıldı.