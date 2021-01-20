Başkanları sorumlu tuttu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 1987 yılında arsasını vererek yüzde 23.5 oranında ortak olduğu ve 2020 yılı kasım ayında kapanan Hilton Oteli’ndeki ağır tablo Sayıştay raporu ile ortaya çıkmıştı. Raporda, “İzmir Büyükşehir Belediyesi 33 yıldır en değerli arsasını verdiği halde tek kuruş gelir elde edemediği Hilton Oteli’nin 236 milyon TL’lik zararına da ortak oldu” ifadeleri dikkat çekmişti. İzmirli Avukat Senih Özay, 1987’den bu yana görev yapan Büyükşehir Belediye Başkanları Burhan Özfatura, Yüksel Çakmur, Aziz Kocaoğlu ve Tunç Soyer ve son dönem 175 meclis üyesi hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

1 kuruş yarar yok

İzmir Hilton Enternasyonal Otelcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Armin Zerunyan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Fadullah Cerrahoğlu, Işık Filiztekin ve Ahmet Kaan Batum’un da isimlerinin de yer aldığı duyuruda önceki dönemlerde sorumlulukları olan belediye meclis üyeleri ve encümen üyelerinin de Savcılık tarafından tespit edilmesi talep edildi.

Suç duyurusunda, “34 yıl boyunca 1 kuruş kamu yararı, kamu geliri olmadan sözleşmelerde otopark ücretinin yarısının tahsilatı öngörülmesine rağmen onun dahi tahsil edilemediği, hatta şirketler bankalara borçlandırılarak korkunç faiz ödemeleriyle koca otelden 1 kuruş gelir elde edememenin sorumluluğu olmalıdır. Açıklanan nedenlerden dolayı, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulması zorunlu hale gelmiştir” denildi.

236 milyon liralık zarar

Geçen yıl Ekim ayında kapanan Hilton Oteli’nde zararın boyutu Sayıştay Başkanlığı’nın raporuna yansıdı, zararın 236 milyon lira olduğu belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 33 yıl önce 6605 metrekarelik kentin en değerli yerindeki arsasını verdiği halde bunca yıldır tek kuruş gelir elde edemediği halde söz konusu borca karşı da sorumlu olduğu belirtildi.

Raporda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de borçlardan sorumlu olduğu ifadesi yer aldı. Ayrıca buradaki kamu kaynağının verimsiz kullanımının sonlandırılması da istendi.