Başkent çıkarması

Aydemir, Dursunbey’in enerji yatırımları üzerine olumlu bir görüşme yaptıklarını söyledi. Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Başkan Yardımcısı Sadettin Aslan, Marmara Adası Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Marmara İlçe Başkanı Mehmet Kuz’la birlikte Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu da ziyaret eden milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, şunları söyledi: “Balıkesir ilçelerimizin başkanları ile birlikte bakanlarımızı Gazi Meclisimizde ziyaret ettik. Bakanlarımıza ilçelerimizin eksiklerini ve ilçelerimizin projelerini anlattık. Bakanlarımız bizlerin görüşlerini aldı ve sorunlarımızı dinledi. İlçelerimiz için gereken her şeyi yapacaklarını söylediler. İlçelerimiz adına olumlu görüşmeler oldu.”