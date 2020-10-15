‘Baskınlara çözüm bulun’

Halil Rıfat Paşa Caddesi’nde yağmur sularına düşen tiyatrocu Yelena Shekalyova, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Yaşadıklarını anlatan Shekalyova, “Evden çıkıp provaya gidecektim. Yağmurdan dolayı biraz erken çıktım. Su basmış, kaydım. 2 metrelik bir dalga üstüme geldi. Kendimi denizde, denizin altında sandım. Yaklaşık 10 dakika sular altında kaldım. Bana çevredeki esnaf yardımcı oldu. Her yıl aynı sorunu yaşıyoruz. Yokuştan su hızlı iniyor. Hayvanlar da çok korkuyor. Kaçışmaya başlıyor. Umarım bu durum düzelir” diye konuştu.